Россия атаковала Сумы: есть погибшие

В воскресенье, 6 июля, Россия нанесла удар по Битицкому старостинский округ Сумской области Украины, применив четыре ударных беспилотника. Изначально сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем. Позднее глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров уточнил, что число погибших возросло до двух — обе жертвы являются гражданскими мужчинами.

Кроме того, по его словам, еще один человек обратился за медицинской помощью из-за острой стрессовой реакции.

«В течение суток россияне системно атаковали Битицкий старостинский округ — применялись авиабомбы, ракеты, дроны. Это террор против мирного населения», — заявил Григоров.

Глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что в результате атаки были повреждены 25 частных домов, пять из которых полностью разрушены.

Он также опубликовал фотографии последствий удара и уточнил, что пожары в жилом секторе продолжают тушить, под завалами могут находиться люди.