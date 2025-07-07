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Новое расследование против Озгюра Озеля

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В Турции начато расследование в отношении председателя Республиканской народной партии (РНП) Озгюра Озеля, пишут турецкие СМИ.

Озель обвиняется в оскорблении и угрозах в адрес президента Турции.

Расследование проводит Главная прокуратура Анкары, в настоящее время продолжается следствие.

Прокуратура приняла меры после слов Озеля, сказанных на пресс-конференции после заседания Центрального исполнительного комитета РНП 5 июля. Озгюр Озель в своем заявлении после последних коррупционных операций пригрозил вывести людей на улицы.

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