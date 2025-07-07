Израиль начал операцию против Йемена: «Черный флаг»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о проведении новой военной операции против движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене, которая получила название «Черный флаг». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что Израиль нанес более 20 ударов по йеменской Ходейде, атакам подверглись три порта и электростанция.

«В рамках операции «Черный флаг» Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла мощные удары по террористическим целям правления хуситов в портах Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и по судну Galaxy Leader, захваченному хуситами около двух лет назад и ныне используемому для террористической деятельности в Красном море», - говорится в заявлении министра, которое распространила пресс-служба Минобороны.

Кац также пригрозил Йемену «судьбой Тегерана» за непрекращающиеся ракетные обстрелы территории еврейского государства.