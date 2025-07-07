Израиль начал операцию против Йемена: «Черный флаг»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о проведении новой военной операции против движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене, которая получила название «Черный флаг». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что Израиль нанес более 20 ударов по йеменской Ходейде, атакам подверглись три порта и электростанция.
«В рамках операции «Черный флаг» Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла мощные удары по террористическим целям правления хуситов в портах Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и по судну Galaxy Leader, захваченному хуситами около двух лет назад и ныне используемому для террористической деятельности в Красном море», - говорится в заявлении министра, которое распространила пресс-служба Минобороны.
Кац также пригрозил Йемену «судьбой Тегерана» за непрекращающиеся ракетные обстрелы территории еврейского государства.
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Израильская авиация наносит удары по территории йеменского торгового порта Ходейда, расположенного на берегу Красного моря в одноименной провинции, которую контролируют хуситы. Об этом сообщил принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah.
По данным телеканалов Al Arabiya и Al Mayadeen, которые ссылаются на местные источники, вблизи порта слышны сильные взрывы.
Очевидцы также проинформировали о крупном пожаре, возникшем в результате ударов.
Ранее израильская армия призвала эвакуировать людей с территории портов Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф, а также электростанции Рас-эль-Хатыб в Йемене.
Официальный представитель армии Израиля Авихай Эдри разместил на своей странице в X соответствующее предупреждение на арабском языке. В нем говорится, что израильские силы вскоре начнут наносить удары по упомянутым объектам, которые йеменское движение «Ансар Аллах» использует в военных целях.