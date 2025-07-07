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Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт
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Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт

И бизнес-джет не спасет. Если тебя преследует Система

что там у соседей
Юлия Медведева, специально для haqqin.az
02:44 346

Владельца одной из крупнейших золотодобывающий компаний России «Южуралзолото», ЮГК, Константина Струкова задержали при попытке сбежать из России.

Даже наличие личного бизнес-джета Bombardier, стоимостью свыше $50 миллионов, не дает гарантий скрыться, если тебя преследует Система. Все региональные олигархи – а Струков из их числа – находятся у этой системы «под колпаком» и в любой момент могут попасть «под раздачу», причем по совершенно неожиданному поводу, так что на официальные обвинения в их адрес не стоит обращать никакого внимания.

Даже наличие личного бизнес-джета Bombardier, стоимостью свыше $50 миллионов, не дает гарантий скрыться, если тебя преследует Система. Все региональные олигархи – а Струков из их числа – находятся у этой системы «под колпаком»

Во-первых, на каждого из них собрана толстая папка, где тщательно зафиксированы их грехи как в период накопления капитала в «бандитские» 90-е, так и в «счастливые два десятилетия» Путина. Причем, особенность этих периодов заключалась в том, что безгрешных и кристально-честных бизнесменов в России попросту не было, и у каждого из них целый «шкаф скелетов».

Во-вторых, российские силовые органы сейчас отбросили всякую стеснительность перед законом и действуют по принципу «если вы не сидите – это не ваша заслуга, а наша недоработка». Причем, действуют они под аплодисменты «глубинной России», которой, с одной стороны, до безумия нравится, что арестовывают олигархов и, например, азербайджанцев – а с другой стороны не хватает ума понять, что это никакое не «восстановление справедливости», а простое перераспределение собственности и подковерные политические игры.

Которые у более-менее думающих людей вызывают только усмешку. Ведь наивно думать, что доходы от 10 действующих месторождений, 8 обогатительных фабрик, 7 проектов в стадии разведки Южуралзолота пойдут на улучшение жизни российского населения, строительство школ и больниц и прочие социальные проекты.

До простых россиян Кремлю дела нет, так что от затеянной компании по отъему имущества у российских региональных олигархов они получат дырку от бублика. Как говорили в давние времена, «узок круг выгодополучателей от этих конфискаций, и страшно далеки они от народа». А ЮГК – кусок жирный, нажористый, 4-е место в России по объему производства золота, в 2024 – 10,6 тонн, и 2-е место в стране по запасам ресурсов. Понятно, что в чьи-попало руки такое не отдашь, эти руки должны быть «кого надо руки».

ЮГК – кусок жирный, нажористый. Понятно, что в чьи-попало руки такое не отдашь

Как это было уже в Челябинской области с «Макфа», Челбинским электрометаллургическим комбинатом, агрофирмой «Ариант», которые уже переданы госкорпорациям «Ростех» и «Россельхозбанк», которым управляют люди из ближнего круга российского президента. Как это происходит сейчас в Свердловской области после ухода губернатора Евгения Куйвашева, когда наиболее сладкие куски местного бизнеса перераспределяет сейчас бизнес-десант из Москвы.

Региональные элиты, по мнению Кремля, немного поддраслабились и самое время напомнить им, кто реально здесь хозяин и кто над всеми ними главный. Даже намек на самостоятельность регионов по отношению к федеральному центру должен быть подавлен – а лучшим способом для этого является конфискация и перераспределение в пользу Москвы экономических активов региональных игроков.

Времена нынче в России суровые, поэтому никакие «неформальные договоренности» Москвы с регионами, за исключением Татарстана и Чечни, больше не действуют. Сохранение активов региональными элитами возможно только в случае абсолютной лояльности и в безоговорочном исполнении распоряжений, исходящих из Кремля, как бы больно они не били по социально-экономическим интересам регионов и ситуации в них.

«Или выполняйте наши требования - или уходите, переписав активы на государство», - говорит Кремль. «Не надейтесь, что пожалеем – у нас незаменимых нет, а у кремлевских стен очередь из желающих в губернаторы стоит». Такие нынче в России времена, такие нынче в ней нравы.

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