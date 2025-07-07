И бизнес-джет не спасет. Если тебя преследует Система

Даже наличие личного бизнес-джета Bombardier, стоимостью свыше $50 миллионов, не дает гарантий скрыться, если тебя преследует Система. Все региональные олигархи – а Струков из их числа – находятся у этой системы «под колпаком» и в любой момент могут попасть «под раздачу», причем по совершенно неожиданному поводу, так что на официальные обвинения в их адрес не стоит обращать никакого внимания.

Во-первых, на каждого из них собрана толстая папка, где тщательно зафиксированы их грехи как в период накопления капитала в «бандитские» 90-е, так и в «счастливые два десятилетия» Путина. Причем, особенность этих периодов заключалась в том, что безгрешных и кристально-честных бизнесменов в России попросту не было, и у каждого из них целый «шкаф скелетов».

Во-вторых, российские силовые органы сейчас отбросили всякую стеснительность перед законом и действуют по принципу «если вы не сидите – это не ваша заслуга, а наша недоработка». Причем, действуют они под аплодисменты «глубинной России», которой, с одной стороны, до безумия нравится, что арестовывают олигархов и, например, азербайджанцев – а с другой стороны не хватает ума понять, что это никакое не «восстановление справедливости», а простое перераспределение собственности и подковерные политические игры.

Которые у более-менее думающих людей вызывают только усмешку. Ведь наивно думать, что доходы от 10 действующих месторождений, 8 обогатительных фабрик, 7 проектов в стадии разведки Южуралзолота пойдут на улучшение жизни российского населения, строительство школ и больниц и прочие социальные проекты.

До простых россиян Кремлю дела нет, так что от затеянной компании по отъему имущества у российских региональных олигархов они получат дырку от бублика. Как говорили в давние времена, «узок круг выгодополучателей от этих конфискаций, и страшно далеки они от народа». А ЮГК – кусок жирный, нажористый, 4-е место в России по объему производства золота, в 2024 – 10,6 тонн, и 2-е место в стране по запасам ресурсов. Понятно, что в чьи-попало руки такое не отдашь, эти руки должны быть «кого надо руки».