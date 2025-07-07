Лондон (Великобритания). Противостояние пропалестинской группы Palestine Action с полицией у здания Высокого суда

Израильтяне смотрят на войну в Газе, как на реалити-шоу

Харьков (Украина). Пожарные борются с последствиями российских атак

Техас (США). В Техасе 27 человек стали жертвами наводнения. 27 детей пропали без вести

Мехико (Мексика). Протесты против массового туризма переросли в вандализм и оскорбления иностранцев

Афины (Греция). Борьба с лесными пожарами в пригороде Афин