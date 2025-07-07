В Азербайджане бесплатные операции, снижающие риск рака яичников у женщин

Некоторые гинекологические заболевания серьезно ухудшают здоровье женщины, и в таких случаях проведение хирургического вмешательства становится необходимым. При крупных кистах, опухолях, перекруте яичника, гнойно-воспалительных процессах в маточных трубах (фаллопиевых трубах), эндометриозе или внематочной беременности может возникнуть необходимость удаления яичника или маточных труб.

Хирургические вмешательства по удалению яичников и труб включены в Пакет услуг обязательного медицинского страхования. Цель операции — сохранить общее здоровье пациентки, предотвратить распространение рака яичников и развитие других серьезных осложнений. В прошлом году за счет обязательного медицинского страхования было проведено 5055 операций по удалению яичников и труб.

Существуют различные хирургические методы удаления яичников и труб. Лапароскопический метод считается менее инвазивным — он выполняется под контролем камеры через небольшие разрезы на передней брюшной стенке. Этот метод отличается минимальной болью и более коротким сроком восстановления. В более сложных случаях применяется открытый хирургический метод (лапаротомия), при котором операция проводится через более широкий разрез на брюшной стенке. Если яичники удаляются вместе с маткой, в некоторых случаях может использоваться и влагалищный доступ.