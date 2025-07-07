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В Азербайджане бесплатные операции, снижающие риск рака яичников у женщин

Отдел информации
03:16 303

Некоторые гинекологические заболевания серьезно ухудшают здоровье женщины, и в таких случаях проведение хирургического вмешательства становится необходимым. При крупных кистах, опухолях, перекруте яичника, гнойно-воспалительных процессах в маточных трубах (фаллопиевых трубах), эндометриозе или внематочной беременности может возникнуть необходимость удаления яичника или маточных труб.

Хирургические вмешательства по удалению яичников и труб включены в Пакет услуг обязательного медицинского страхования. Цель операции — сохранить общее здоровье пациентки, предотвратить распространение рака яичников и развитие других серьезных осложнений. В прошлом году за счет обязательного медицинского страхования было проведено 5055 операций по удалению яичников и труб.

Существуют различные хирургические методы удаления яичников и труб. Лапароскопический метод считается менее инвазивным — он выполняется под контролем камеры через небольшие разрезы на передней брюшной стенке. Этот метод отличается минимальной болью и более коротким сроком восстановления. В более сложных случаях применяется открытый хирургический метод (лапаротомия), при котором операция проводится через более широкий разрез на брюшной стенке. Если яичники удаляются вместе с маткой, в некоторых случаях может использоваться и влагалищный доступ.

Инструментальные и лабораторные обследования, проводимые в амбулаторных и стационарных условиях, реанимация и пребывание в стационаре, лекарства и расходные материалы, используемые во время пребывания и операции, а также манипуляции, кровь или ее компоненты оплачиваются обязательным медицинским страхованием.

После лапароскопической операции пациентка может вернуться к нормальной жизни в течение нескольких дней. После открытой операции период восстановления занимает немного больше времени.

Операция может повлиять на гормональный баланс женщины, однако эти изменения контролируются врачом и регулируются соответствующими лечебными мероприятиями. В результате здоровье пациентки и качество ее жизни сохраняются.

Как сообщили haqqin.azв Агентстве по обязательному медицинскому страхованию Азербайджанской Республики, в рамках обязательного медицинского страхования эти хирургические вмешательства покрываются на основании назначения квалифицированного врача и медицинских показаний. Гражданки должны сначала обратиться к гинекологу, пройти необходимые обследования и, если требуется операция, по направлению врача быть направлены на хирургическое вмешательство.

Указанная операция проводится за счет обязательного медицинского страхования в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, в соответствующих научно-исследовательских институтах министерства здравоохранения, а также в медицинских учреждениях (государственных и частных), имеющих договор с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию.

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