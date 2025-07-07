В Ханкенди заложили новую геоэкономику

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наша аналитика
Александр Караваев, автор haqqin.az
03:24 725

Встреча лидеров одного из старейших объединений, возникшего одновременно с Движением неприсоединения, стала отражением заметных изменений в региональной динамике. Отныне локомотивами центральноазиатского развития становятся страны Каспийского региона, что, безусловно, будет способствовать укреплению политического партнерства, сформированного в прошлом столетии Ираном, Пакистаном и Турцией.

Накануне саммита в Шуше прошёл шестой бизнес-форум ОЭС, собравший более двухсот участников. В настоящее время ключевые проекты ОЭС сосредоточены вокруг Каспийского моря, где лидирующие позиции занимают Азербайджан, Узбекистан и Казахстан. В преддверии саммита три эти государства подписали соглашение о создании совместного предприятия "Yasıl Dehliz Birliyi" (Союз зелёного коридора) для реализации трансрегионального проекта "Коридор зелёной энергии Центральная Азия-Азербайджан".

Параллельно Азиатский банк развития объявил международный тендер на выбор консалтинговой компании, которая займётся подготовкой технико-экономического обоснования первого этапа транскаспийского энергетического коридора. Ожидается, что результаты тендера станут известны осенью следующего года.

Страны ОЭС сталкиваются с новой реальностью, в которой, благодаря своему географическому положению, благоприятным климатическим условиям и активному развитию инфраструктуры по транспортировке и передаче электроэнергии, они способны сформировать пояс энергетической стабильности

Таким образом, к 2029–2030 годам объединённая система выработки возобновляемой энергии в регионе Каспийского моря может начать экспорт электроэнергии в Европейский союз через энергокабель, который будет проложен по дну Чёрного моря.

Что же касается Азербайджана и Казахстана, то в ближайшие годы к их нынешнему статусу стратегических поставщиков углеводородов в ЕС может добавиться еще один — статус экспортёров «зелёного» электричества.

Напомним, что в 2024 году природный газ обеспечивал около 15 процентов от всей выработки электроэнергии в Евросоюзе, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 18 процентов. Переход к экологически чистым источникам энергии будет ускоряться также, благодаря развитию технологий хранения энергии.

Так, в Соединённых Штатах установленная мощность систем хранения увеличилась с 1,5 гигаватт в конце 2020 года до 24 гигаватт в октябре 2024-го.

В Саудовской Аравии, согласно заявленным целям,  доля возобновляемых источников в генерации электроэнергии должна возрасти с 1,3 процента в 2023 году до 50 (!!) процентов к 2030 году.

Ну, а инвестиции в «зелёную» энергетику Китая выросли по данным Международного энергетического агентства со 166 миллиардов долларов в 2021 году до 345 миллиардов в 2024-м. В результате доля КНР в общемировых капитальных затратах на строительство объектов возобновляемых источников энергии увеличилась с 36 до 45 процентов.

Баку и Ташкент планируют реализовать совместное производство паромных судов общей стоимостью в 150 миллионов долларов

Таким образом, страны ОЭС сталкиваются с новой реальностью, в которой, благодаря своему географическому положению, благоприятным климатическим условиям и активному развитию инфраструктуры по транспортировке и передаче электроэнергии, они способны сформировать пояс энергетической стабильности на уровне всего континента. Этот проект станет новым связующим элементом евразийского пространства, дополняя существующие морские и железнодорожные маршруты.

Вдоль линии магистральных энергетических и транспортных коридоров — от промышленных центров Узбекистана через порты и предприятия Туркменистана и Казахстана и далее по территории Азербайджана с распределением по регионам страны и выходом в Грузию и Турцию — планируется развитие аграрной и промышленной локализации. В этих зонах будут создаваться индустриальные парки, свободные экономические зоны, агропромышленные кластеры, логистические и дистрибуционные сети. В перспективе к проекту присоединится и Иран.

Такого рода стратегические направления уже стали предметом обсуждения на заседании Высшего межгосударственного совета Узбекистана и Азербайджана, который состоялся накануне саммита ОЭС. В присутствии глав государств были подписаны ключевые соглашения, в частности Протокол о сотрудничестве в области судоходства и судостроения. Согласно этому документу, Баку и Ташкент планируют реализовать совместное производство паромных судов общей стоимостью в 150 миллионов долларов.

Ещё одним значимым событием саммита стало подписание в Шуше предварительного инвестиционного соглашения между Азербайджаном и Пакистаном

Кроме того, утверждённая «Программа промышленной кооперации на 2025–2026 годы» предполагает активизацию грузопотока по мультимодальным маршрутам Узбекистан — Казахстан — Азербайджан и Узбекистан — Туркменистан — Азербайджан. Перевозки будут осуществляться как морским, так и наземным транспортом, в том числе, через территорию Ирана.

На сегодняшний день объём внешнеторгового оборота Азербайджана со странами ОЭС составляет около 8 миллиардов долларов, что эквивалентно порядка 17 процентам от общего товарооборота страны. Однако тенденция к наращиванию взаимодействия в рамках этого объединения становится всё более очевидной. Так, только за период с января по май 2025 года объём торговли достиг 3,5 миллиарда долларов, продемонстрировав по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 10-процентный рост.

Ещё одним значимым событием саммита стало подписание в Шуше предварительного инвестиционного соглашения между Азербайджаном и Пакистаном. Этот документ предполагает вложения азербайджанской стороны в экономику Пакистана в размере двух миллиардов долларов. Более детализированное соглашение планируется подписать во время визита Ильхама Алиева в Исламабад. Эти инвестиции могут стать крупнейшими за пределами Кавказа и Турции, осуществлёнными Азербайджанской Республикой в текущем десятилетии.

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