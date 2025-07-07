Пехлеви начал, Озал продолжил, Алиев закрепил

На протяжении длительного времени Организация экономического сотрудничества (ОЭС) оставалась на периферии внимания как политических аналитиков, так и исследователей в области международной экономики.
Объясняется это, прежде всего, тем, что внешнеполитическая активность Азербайджана традиционно фокусировалась либо на взаимодействии в рамках постсоветских интеграционных объединений и двусторонних форматах, либо на участии в более масштабных международных и европейских инициативах. В этом контексте ОЭС оставалась структурой, находящейся на стыке геополитических интересов и, по сути, выпадала из актуальной повестки.
Тем не менее, трансформация ОЭС представляет значительный интерес не только с точки зрения анализа взаимодействия в Прикаспийском регионе, но и как показатель того, с какой последовательностью периферийные зоны на стыке Азии и Европы обретают собственную идентичность, институциональные формы и экономическую субъектность.
История ОЭС условно делится на четыре ключевых этапа, каждый из которых отражает изменения в геополитических и экономических приоритетах участников.
Первый этап — «персидский период» (1960–1979 гг.)
Организация берет свое начало в 1964 году под названием Организация регионального сотрудничества в целях развития (ОРСР), объединив Иран, Пакистан и Турцию. Вероятно, в то время структура задумывалась шахом Мохаммедом Резой Пехлеви, как инструмент экономического усиления Ирана и консолидации региональных партнёров. К слову, офис ОЭС по сей день находится в Тегеране, что подчеркивает историческую преемственность.
Формирование ОРСР происходило параллельно с институционализацией Движения неприсоединения и отчасти отвечало задачам формирования альтернативного экономического пространства в условиях геополитической конкуренции эпохи холодной войны.
Второй этап — «турецкий период» (1980–1992 гг.)
С 1977 года, после подписания Измирского договора, началась попытка переориентации ОРСР с упором на экономические интересы Турции. В условиях экономической либерализации и политических реформ, инициированных в 1980-х годах правительством Тургута Озала, Турция демонстрировала устойчивый экономический рост, превращаясь в одного из ведущих индустриальных игроков на стыке Европы и Ближнего Востока.
В 1985 году ОРСР трансформируется в Организацию экономического сотрудничества. Эта институциональная модернизация отражала стремление Турции использовать эту структуру, как канал интеграции в мировую экономику, опираясь на поддержку Ирана и Пакистана.
Именно в этот период турецкая продукция начинает массово заполнять рынки Восточной Европы, что предвосхитило формирование широкой региональной цепочки добавленной стоимости.
Третий этап — «постсоветское расширение» (1992–конец 2000-х гг.)
Распад Советского Союза открыл новую главу в истории ОЭС. В 1992 году организация существенно расширяется: к ней присоединяются Азербайджан, Афганистан и все пять государств Центральной Азии. Это расширение, почти утроившее состав участников, воспринималось как продолжение турецкой стратегии интеграции бывших советских республик в свое экономическое пространство.
В это же время происходило создание параллельных институтов. Например, Международной организации по совместному развитию тюркской культуры и искусства (ТЮРКСОЙ), ориентированной на культурное сближение тюркоязычных государств. При этом ОЭС брала на себя преимущественно экономическую повестку. Однако рост российско-казахстанско-белорусского евразийского проекта в конце 1990-х—начале 2000-х годов отчасти нивелировал инициативы ОЭС, отодвинув их в сторону и замедлив их развитие.
Четвертый этап — «тюркская консолидация» (с конца 2000-х годов по настоящее время)
С конца 2000-х годов наблюдается постепенный сдвиг центра тяжести в ОЭС от Турции к Азербайджану. Именно Баку начинает демонстрировать системный подход к позиционированию ОЭС, как платформы для координации постсоветских инициатив.
Первый саммит организации, проведённый в Баку в 2006 году, стал своеобразной апробацией внешнеполитической и дипломатической модели Азербайджанской Республики в рамках многостороннего взаимодействия. Саммит 2012 года в Баку закрепил эту тенденцию, показав, что Азербайджан способен формировать и продвигать в региональных институтах собственную стратегическую повестку.
С 2023 года официальный Баку осуществляет уже полномасштабную координацию интеграционных проектов ОЭС на постсоветском пространстве. Заседание Совета министров ОЭС, состоявшееся в Шуше, неформальный саммит Организации тюркских государств в 2024 году, а также трехсторонний саммит в Лачине лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана в мае 2025 года формируют устойчивую вертикаль политических и экономических контактов на высшем уровне. Что способствует как углублению двусторонней кооперации, так и синхронизации многосторонней повестки между участниками ОЭС.
На современном этапе Организация экономического сотрудничества представляет собой потенциально влиятельную платформу региональной интеграции в срединной части Евразии. Её члены обладают значительным природным, энергетическим и демографическим потенциалом. Укрепление торговых и инвестиционных связей, развитие транспортных коридоров и формирование совместных энергетических и промышленных кластеров превращают ОЭС в значимый элемент евразийской архитектуры.
В условиях растущей конкуренции за транзитные маршруты, энергетические ресурсы и инвестиционные потоки, ОЭС приобретает статус важного института, способного не только реагировать на глобальные вызовы, но и формировать для своих участников проактивную стратегию устойчивого экономического роста.