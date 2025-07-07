Трамп пригрозил поддерживающим БРИКС странам

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам, поддерживающим БРИКС, 10-процентными пошлинами. Об этом он написал в Truth Social.

6-7 июля под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро проходит саммит БРИКС. Государства-участники сделали заявления о российско-украинской войне, ирано-израильском и палестино-израильском конфликтах, призвали реформировать международные институты и выступили против космической гонки вооружений.

В БРИКС сейчас входят 10 стран: Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Россия, ОАЭ, ЮАР, Эфиопия.

В январе Трамп грозил странам БРИКС 100-процентными тарифами, если они попытаются заменить доллар. «У БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо еще», — считает американский лидер. В Кремле в ответ на заявление Трампа говорили, что страны БРИКС не обсуждают создание новой валюты.