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Трамп пригрозил поддерживающим БРИКС странам

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Президент США Дональд Трамп пригрозил странам, поддерживающим БРИКС, 10-процентными пошлинами. Об этом он написал в Truth Social.

«Любая страна, поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС, подвергнется ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 10%-ным тарифам. Исключений не будет», — написал глава Белого дома в соцсети.

6-7 июля под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро проходит саммит БРИКС. Государства-участники сделали заявления о российско-украинской войне, ирано-израильском и палестино-израильском конфликтах, призвали реформировать международные институты и выступили против космической гонки вооружений.

В БРИКС сейчас входят 10 стран: Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Россия, ОАЭ, ЮАР, Эфиопия.

В январе Трамп грозил странам БРИКС 100-процентными тарифами, если они попытаются заменить доллар. «У БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо еще», — считает американский лидер. В Кремле в ответ на заявление Трампа говорили, что страны БРИКС не обсуждают создание новой валюты.

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