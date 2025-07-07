В Подмосковье взрывы: возможно, атакован химзавод

Украинские дроны утром понедельника атаковали район городка Краснозаводск в Московской области, где расположено химическое предприятие. О налете дронов на Краснозаводск написали со ссылкой на местных жителей украинские телеграм-каналы.

Российские телеграм-каналы также со ссылкой на местных жителей сообщили о нескольких взрывах в Сергиево-Посадском городском округе. Краснозаводск расположен в этом округе, вблизи Сергиева Посада.

В целом было слышно примерно шесть-семь взрывов, в небе также были замечены дроны. Информации о последствиях атаки пока нет.

В Краснозаводске, по данным из открытых источников, расположен химический завод, который является поставщиком российской армии.

До появления сообщений о налете на Краснозаводск воздушная тревога объявлялась в Тульской и Ивановской областях. Утром тревогу объявили и в Оренбургской области, в тысяче километров на восток от Украины.