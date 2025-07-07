А Россия атаковала Харьков: много пострадавших

Российская армия утром понедельника запустила ударные беспилотники по целям в Харькове. По предварительным данным местных властей, пострадали 16 человек, среди них есть дети.

В Шевченковском районе дрон попал в многоэтажку, возник пожар.

По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, «повреждены гражданские объекты, здание детского сада».

Местные телеграм-каналы сообщают, что в городе прогремели четыре взрыва.

В начале ночи российские «шахеды» атаковали Одессу и Киев. Одесские каналы писали об одном пожаре. киевские власти сообщали о падении обломков в двух местах.