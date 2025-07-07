USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт
Новость дня
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт

Переговоры Израиля и ХАМАС пока безуспешны

08:55 360

Первая сессия непрямых переговоров о прекращении огня между ХАМАС и Израилем в Катаре завершилась безрезультатно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские источники.

Как сообщили собеседники агентства, у израильской делегации не было достаточного мандата для достижения соглашения с ХАМАС.

Переговоры возобновились 6 июля, в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом. Перед своим отъездом в Вашингтон Нетаньяху заявил, что израильские переговорщики имеют четкие инструкции по достижению соглашения о прекращении огня на условиях, которые принял Израиль.

2 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона согласовала с властями Израиля условия для прекращения огня в секторе Газа. По информации Assosiated Press, предложение США включает частичный вывод израильских войск из палестинского анклава и увеличение объемов гуманитарной помощи в обмен на освобождение удерживаемых ХАМАС заложников.

«Черный флаг» в Йемене: истребители Израиля разбомбили объекты хуситов
«Черный флаг» в Йемене: истребители Израиля разбомбили объекты хуситов обновлено 10:16
10:16 4190
Трамп заявил, что «много помогает» Украине
Трамп заявил, что «много помогает» Украине
10:05 254
Уже восемь погибших турецких солдат
Уже восемь погибших турецких солдат
09:43 962
Трамп пригрозил поддерживающим БРИКС странам
Трамп пригрозил поддерживающим БРИКС странам
07:54 2478
В Ханкенди заложили новую геоэкономику
В Ханкенди заложили новую геоэкономику наша аналитика
03:24 3990
Лидер партии Жириновского: «Ильхам Алиев – самый надежный»
Лидер партии Жириновского: «Ильхам Алиев – самый надежный» видео
6 июля 2025, 23:46 8858
И бизнес-джет не спасет. Если тебя преследует Система
И бизнес-джет не спасет. Если тебя преследует Система что там у соседей
02:44 6012
Транспортный коллапс в российских аэропортах
Транспортный коллапс в российских аэропортах все еще актуально
6 июля 2025, 23:28 13345
Глава Дагестана о напряженности между Азербайджаном и Россией
Глава Дагестана о напряженности между Азербайджаном и Россией
6 июля 2025, 17:02 11563
Путин обратился к россиянам: Война будет продолжаться
Путин обратился к россиянам: Война будет продолжаться ВИДЕО
6 июля 2025, 16:55 12190
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт неофициоз
6 июля 2025, 14:52 16379

ЭТО ВАЖНО

«Черный флаг» в Йемене: истребители Израиля разбомбили объекты хуситов
«Черный флаг» в Йемене: истребители Израиля разбомбили объекты хуситов обновлено 10:16
10:16 4190
Трамп заявил, что «много помогает» Украине
Трамп заявил, что «много помогает» Украине
10:05 254
Уже восемь погибших турецких солдат
Уже восемь погибших турецких солдат
09:43 962
Трамп пригрозил поддерживающим БРИКС странам
Трамп пригрозил поддерживающим БРИКС странам
07:54 2478
В Ханкенди заложили новую геоэкономику
В Ханкенди заложили новую геоэкономику наша аналитика
03:24 3990
Лидер партии Жириновского: «Ильхам Алиев – самый надежный»
Лидер партии Жириновского: «Ильхам Алиев – самый надежный» видео
6 июля 2025, 23:46 8858
И бизнес-джет не спасет. Если тебя преследует Система
И бизнес-джет не спасет. Если тебя преследует Система что там у соседей
02:44 6012
Транспортный коллапс в российских аэропортах
Транспортный коллапс в российских аэропортах все еще актуально
6 июля 2025, 23:28 13345
Глава Дагестана о напряженности между Азербайджаном и Россией
Глава Дагестана о напряженности между Азербайджаном и Россией
6 июля 2025, 17:02 11563
Путин обратился к россиянам: Война будет продолжаться
Путин обратился к россиянам: Война будет продолжаться ВИДЕО
6 июля 2025, 16:55 12190
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт неофициоз
6 июля 2025, 14:52 16379
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться