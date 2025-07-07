Переговоры Израиля и ХАМАС пока безуспешны

Первая сессия непрямых переговоров о прекращении огня между ХАМАС и Израилем в Катаре завершилась безрезультатно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские источники.

Как сообщили собеседники агентства, у израильской делегации не было достаточного мандата для достижения соглашения с ХАМАС.

Переговоры возобновились 6 июля, в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом. Перед своим отъездом в Вашингтон Нетаньяху заявил, что израильские переговорщики имеют четкие инструкции по достижению соглашения о прекращении огня на условиях, которые принял Израиль.

2 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона согласовала с властями Израиля условия для прекращения огня в секторе Газа. По информации Assosiated Press, предложение США включает частичный вывод израильских войск из палестинского анклава и увеличение объемов гуманитарной помощи в обмен на освобождение удерживаемых ХАМАС заложников.