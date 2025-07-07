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Уже восемь погибших турецких солдат

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Число турецких солдат, погибших от отравления метаном во время оперативно-розыскных мероприятий в пещере на севере Ирака, достигло восьми. Инцидент произошел в рамках операции Pençe Kilit. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Накануне во время поисковых мероприятий в пещере на севере Ирака отравились 19 солдат. Согласно заявлению оборонного ведомства Турции, военные находились в пещере, расположенной на холме высотой 852 метра. Военнослужащие выполняли задачу по поиску тела старшего лейтенанта пехоты Нури Мелиха Бозкурта, погибшего в 2022 году.

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