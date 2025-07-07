Маск рассказал о планах своей партии

«Поддержка кандидата в президенты не исключена, но в ближайшие 12 месяцев основное внимание будет уделено выборам в палату представителей и сенат», — говорится в посте.

Новая партия «Америка» предпринимателя Илона Маска может выступить с поддержкой кандидата в президенты США. Об этом бизнесмен написал на своей странице в X.

Маск объявил о создании новой партии накануне. Главной целью партии «Америка», по его словам, будет обеспечение «воли народа» через прохождение в Конгресс и занятие там нескольких мест. Партия также должна будет обеспечить решающие голоса по спорным законам.

Президент США Дональд Трамп, комментируя новости о создании Маском своей партии, заявил, что с грустью наблюдает, «как Илон Маск полностью слетает с катушек, по сути превращаясь в катастрофу за последние пять недель. Он даже хочет основать третью политическую партию, несмотря на то, что они никогда не добивались успеха в Соединенных Штатах - система, похоже, не предназначена для них».

В начале лета Маск поссорился с Трампом из-за «большого и прекрасного билля» (Big Beautiful Bill, BBB), в котором реализуются ключевые предвыборные обещания президента. Маск предрек «огромный стратегический вред» США из-за законопроекта. Он пригрозил создать партию «Америка» на следующий день, после того как документ будет принят. В ночь на 5 июля Трамп подписал законопроект.