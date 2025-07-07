Трамп заявил, что «много помогает» Украине

Трамп в ответ на вопрос журналистов о том, почему бы ему не помогать Украине так, как он помогает Израилю, ответил: «Я помогаю Украине, я много помогаю ей».

В то же время Трамп в очередной раз повторил, что эта война никогда бы не началась, если бы он был президентом в тот момент. Сфальсифицированы»,

Американский лидер также прокомментировал последний телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским: «Думаю, это был хороший разговор». Он также в этой связи повторил, что был очень разочарован разговором с российским президентом Владимиром Путиным.

Накануне сообщалось, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других боеприпасов в Украину, среди которых перехватчики Patriot, высокоточные ракеты GMLRS и другие важные системы. Официальной причиной назвали опасения, что запасы оружия США слишком уменьшились. Тем временем Трамп заявил, что поставки Украине американского оружия продолжаются, однако его администрация должна убедиться, что и его достаточно и для американских сил.