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После решения ОПЕК+ нефть падает

10:34 1631

Цены на нефть снижаются в понедельник после принятия ОПЕК+ решения о более существенном, чем ожидалось, наращивании добычи нефти в августе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures, по данным на 09:07 по бакинскому времени, опустилась на $0,31 (0,45%), до $67,99 за баррель. В пятницу эти контракты подешевели на $0,5 (0,7%), до $68,3 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,76 от уровня закрытия четверга, до $66,24 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, в выходные приняли решение о более значительном, чем предполагали участники рынка, увеличении квот на добычу в августе. «Ввиду устойчивых мировых экономических перспектив и текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти, восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи в размере 548 тыс. баррелей в сутки в августе 2025 года по сравнению с июлем», - говорится в пресс-релизе альянса. Это эквивалентно четырем ежемесячным приростам, согласованным весной текущего года. Тогда было решено, что страны будут разворачивать ограничения ежемесячным шагом в 130-140 тыс. б/с. Однако на май, июнь и июль было решено увеличить добычу на 411 тыс. б/с. Участники рынка ожидали принятия такого же решения в отношении августа.

В Goldman Sachs ожидают, что на заседании 3 августа ОПЕК+ объявит о восстановлении добычи с сентября еще на 550 тыс. б/с.

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