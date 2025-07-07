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Путин назначил Никитина врио главы Минтранса

обновлено 12:39
12:39 2165

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта до назначения постоянного министра.

Указ был опубликован пресс-службой Кремля.

Андрей Никитин

Ранее Путин провел встречу с Никитиным, предложив ему эту должность. Он отметил высокую оценку работы Никитина со стороны премьер-министра Михаила Мишустина. Также, по словам Путина, кандидатура Никитина будет внесена в Госдуму для утверждения.

Никитин пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли России, подчеркнув важность эффективной транспортной системы для экономики и населения.

Утром 7 июля от должности главы Минтранса был освобожден Роман Старовойт. Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта. До этого с 2017 года возглавлял Новгородскую область.

*** 10:51

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности министра транспорта Романа Старовойта.

Соответствующий указ был опубликован утром 7 июля и вступил в силу с момента его подписания. Причина отставки в документе не указана.

На прошлой неделе Старовойт участвовал в совещании президента с правительством. Он сообщил о подготовке законопроекта об инфраструктурном сборе с авиакомпаний.

Старовойт возглавил российский Минтранс в мае 2024 года, а до этого времени в течение шести лет занимал пост губернатора Курской области. В 2012–2018 годах он также руководил Росавтодором. После начала полномасштабной войны в Украине Старовойт попал в санкционные списки США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Украины.

Газета «Ведомости» со ссылкой на источники пишет, что следующим главой Минтранса с наибольшей вероятностью станет нынешний заместитель министра, экс-глава Новгородской области Андрей Никитин. Источники, знакомые с подготовкой кадровых решений, говорят, что кадровая рокировка готовилась несколько месяцев, якобы именно для этого Никитин в феврале оставил кресло губернатора.

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