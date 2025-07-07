Путин назначил Никитина врио главы Минтранса

Ранее Путин провел встречу с Никитиным, предложив ему эту должность. Он отметил высокую оценку работы Никитина со стороны премьер-министра Михаила Мишустина. Также, по словам Путина, кандидатура Никитина будет внесена в Госдуму для утверждения.

Никитин пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли России, подчеркнув важность эффективной транспортной системы для экономики и населения.

Утром 7 июля от должности главы Минтранса был освобожден Роман Старовойт. Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта. До этого с 2017 года возглавлял Новгородскую область.