Посол США: Письмо «Мечты» Трампу было «оскорбительным»

Уходящий посол США в Тбилиси Робин Данниган в интервью «Радио Свобода» рассказала о непубличном письме от руководства правящей «Грузинской мечты», которое, по ее словам, носило «угрожающий и оскорбительный» характер.

«Руководство «Грузинской мечты» направило мне письмо для администрации Трампа. Это личное письмо, не публичное. Честно говоря, оно было оскорбительным, несерьезным, содержало угрозу и крайне плохо было воспринято в Вашингтоне», – заявила Данниган.

Посол уточнила, что письмо стало реакцией на рекомендации, которые она передала грузинским властям после встреч с представителями новой американской администрации в начале 2025 года. Она озвучила их на переговорах с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили 14 марта.

«Новости-Грузия замечает, что итоги той аудиенции стороны интерпретировали по-разному. МИД Грузии сообщил о «конструктивном диалоге» и подчеркнул готовность углублять стратегическое партнерство с США. Посольство США, напротив, отметило, что Вашингтон ожидает от Тбилиси конкретных шагов, которые продемонстрируют реальную готовность к улучшению отношений.

Позднее, рассказала Данниган, премьер-министр Ираклий Кобахидзе опубликовал открытое письмо президенту Трампу. Вскоре госсекретарь США Марко Рубио поручил послу передать официальный ответ основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили, находящемуся под серьезными финансовыми санкциями США. Однако миллиардер отказался от встречи. «Я пошла к нему и сказала: у меня есть ответ от госсекретаря Рубио, который он поручил мне передать Бидзине Иванишвили. И Бидзина Иванишвили отказался встретиться», – сказала Данниган.

Иванишвили объяснил отказ тем, что обсуждение государственной повестки на фоне давления со стороны Запада будет выглядеть как попытка защитить личные интересы. Он назвал это формой «шантажa» и заявил, что такая встреча «создала бы комплекс», будто он действует не как политик, а как частное лицо. По словам американского дипломата, для восстановления отношений с США от Грузии не требуется ничего чрезмерного – достаточно прекратить «враждебную риторику».