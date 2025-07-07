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Зеленский встретится со спецпосланником Трампа

11:29 645

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог намерен на этой неделе отправиться в Рим, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.

«Спецпосланник президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог планирует на этой неделе отправиться в Рим, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и принять участие в Конференции по восстановлению Украины», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что в конференции примут участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, а также другие мировые лидеры.

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