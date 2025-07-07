По тысячу ракет и беспилотников по Украине

Россия готовится к увеличению числа ракетных и беспилотных атак по Украине, ожидается, что вскоре она сможет запускать до 1000 ракет и дронов в день, сообщает The Telegraph. Это станет возможным благодаря расширению ракетного завода в Воткинске и улучшению цепочек поставок.

По мнению аналитиков, цель России — истощить украинскую ПВО и ослабить боевой дух населения, а также снизить поддержку Запада. Майкл Кофман, ведущий аналитик, отметил, что российские силы нацелены на уничтожение инфраструктуры, зная, что украинская ПВО будет защищать только города и критическую инфраструктуру.