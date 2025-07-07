По тысячу ракет и беспилотников по Украине

Россия готовится к увеличению числа ракетных и беспилотных атак по Украине, ожидается, что вскоре она сможет запускать до 1000 ракет и дронов в день, сообщает The Telegraph. Это станет возможным благодаря расширению ракетного завода в Воткинске и улучшению цепочек поставок.
По мнению аналитиков, цель России — истощить украинскую ПВО и ослабить боевой дух населения, а также снизить поддержку Запада. Майкл Кофман, ведущий аналитик, отметил, что российские силы нацелены на уничтожение инфраструктуры, зная, что украинская ПВО будет защищать только города и критическую инфраструктуру.
Кроме того, российская оборонная промышленность, поддерживаемая китайскими фирмами, теперь способна вести войну еще минимум два года, а производство беспилотников увеличилось на 17% в мае 2025 года. В то же время США приостановили поставки ключевых видов оружия, включая системы ПВО Patriot, что оставляет крупные города Украины уязвимыми для атак.
На фоне растущего воздушного террора со стороны России украинские эксперты предупреждают, что приостановка поставок оружия США может серьезно повлиять на обороноспособность страны. Тем не менее Украина продолжает искать дополнительные поставки и активно готовится к возможным атакам.