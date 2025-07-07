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«За военный переворот в Армении»: Пашинян обвиняет католикоса

11:41 1483

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал в соцсетях на заявление армянской церкви о том, что уголовное преследование архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна является «незаконным».

«Если Ктрич Нерсисян (мирское имя католикоса Гарегина II) считает задержание (архиепископов) Вазгена Галстаняна и Геворга Аджапахяна незаконным, то он разделяет идеологию и планы вышеперечисленных лиц по осуществлению военного переворота, расстрелу людей под стенкой и созданию хаоса в стране. Тем более в этом случае ни одна территория расширенной общины Вагаршапат не может быть закрыта для деятельности правоохранительных органов, тем более что благодаря Ктричу и нескольким другим лицам эти территории не закрыты для прелюбодеяния», - приводят армянские СМИ слова Пашиняна. 

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