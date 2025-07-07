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Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт
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Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт

Хаос в российских аэропортах

11:53 1880

С 5 июля по 06:00 (07:00 по Баку) 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов из-за ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов центральной России. На запасные аэродромы ушли 88 самолетов, сообщает Росавиация.

В Шереметьево, по данным на 7:00 мск (07:00 по Баку), задержаны более 40 рейсов на вылет, в Пулково — 104 рейса. В результате 1,9 тыс. рейсов были задержаны на вылет и прилет, 43 тыс. человек вернули билеты, а 94 тыс. были размещены в гостиницах. Также предоставлены 199 тыс. ваучеров на напитки и 155 тыс. на питание.

По информации Росавиации, все аэропорты страны работают штатно, рейсы принимаются и отправляются.

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