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Глава Генштаба Керим Велиев отправился в Саудовскую Аравию

11:55 470

Делегация, возглавляемая первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым, отправилась с официальным визитом в Саудовскую Аравию по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Королевства Саудовская Аравия генерала Файяда Бин Хамеда Аль-Рувайли. Об этом информирует сайт Минобороны.

Согласно программе визита, запланирован ряд встреч генерал-полковника К.Велиева с военным руководством королевства, а также визит в Центр исламской коалиции по борьбе с терроризмом.

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