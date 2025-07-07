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Новые аресты в Армении

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12:34 621

В Армении задержан глава села Сотк Севак Хачатрян. Об этом сообщает телеграм-канал, связанный с протестным движением «Священная борьба».

Глава села Сотк Севак Хачатрян

Сообщается, что силовики также задержали главу оппозиционной фракции «Единый Варденис» в Совете старейшин города — Давида Шахназаряна.

Официальных комментариев о причинах задержаний на данный момент не поступало.

Представитель блока «Единый Варденис» Давид Шахназарян

Задержания происходят на фоне продолжающихся арестов участников оппозиционного движения. Напомним, 25 июня в результате масштабной спецоперации были арестованы архиепископ Баграт Галстанян и еще 16 человек. По информации Следственного комитета, задержанные обвиняются в подготовке терактов, организации массовых беспорядков и попытке насильственного захвата власти.

Премьер-министр Никол Пашинян, комментируя ситуацию, заявил, что правоохранительные органы «сорвали криминально-олигархически-клерикальный план захвата власти».

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