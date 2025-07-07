Новые аресты в Армении

В Армении задержан глава села Сотк Севак Хачатрян. Об этом сообщает телеграм-канал, связанный с протестным движением «Священная борьба».

Сообщается, что силовики также задержали главу оппозиционной фракции «Единый Варденис» в Совете старейшин города — Давида Шахназаряна. Официальных комментариев о причинах задержаний на данный момент не поступало.