Новые аресты в Армении

В Армении задержан глава села Сотк Севак Хачатрян. Об этом сообщает телеграм-канал, связанный с протестным движением «Священная борьба».
Сообщается, что силовики также задержали главу оппозиционной фракции «Единый Варденис» в Совете старейшин города — Давида Шахназаряна.
Официальных комментариев о причинах задержаний на данный момент не поступало.
Задержания происходят на фоне продолжающихся арестов участников оппозиционного движения. Напомним, 25 июня в результате масштабной спецоперации были арестованы архиепископ Баграт Галстанян и еще 16 человек. По информации Следственного комитета, задержанные обвиняются в подготовке терактов, организации массовых беспорядков и попытке насильственного захвата власти.
Премьер-министр Никол Пашинян, комментируя ситуацию, заявил, что правоохранительные органы «сорвали криминально-олигархически-клерикальный план захвата власти».