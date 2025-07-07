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Россия ударила по военкоматам в Украине

12:46 199

В понедельник, 7 июля, Россия ударила по областным ТЦК и СП (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - аналог военкомата) в Харькове и Запорожье. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

В результате атаки РФ произошли попадания БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

По предварительным данным, среди военнослужащих областного ТЦК в Запорожье есть раненый, а в Харьковском ОТЦК пострадали три человека.

В Сухопутных войсках добавили, что на местах работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.

Сообщается, что Винницкий областной территориальный центр комплектования (ТЦК) прекратил работу по основному адресу после нескольких случаев взрывов в украинских военкоматах.

Войска России 7 июля также атаковали дронами Харьков и Запорожье. В Запорожской ОВА сообщили о по меньшей мере 10 раненых в городе, в Харьковской — об 11 пострадавших.

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