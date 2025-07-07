Россия ударила по военкоматам в Украине

В понедельник, 7 июля, Россия ударила по областным ТЦК и СП (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - аналог военкомата) в Харькове и Запорожье. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.
В результате атаки РФ произошли попадания БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.
По предварительным данным, среди военнослужащих областного ТЦК в Запорожье есть раненый, а в Харьковском ОТЦК пострадали три человека.
В Сухопутных войсках добавили, что на местах работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.
Сообщается, что Винницкий областной территориальный центр комплектования (ТЦК) прекратил работу по основному адресу после нескольких случаев взрывов в украинских военкоматах.
Войска России 7 июля также атаковали дронами Харьков и Запорожье. В Запорожской ОВА сообщили о по меньшей мере 10 раненых в городе, в Харьковской — об 11 пострадавших.
Последствия атаки на Запорожье pic.twitter.com/lOiMDBJxiL— Seymur Bakshev (@SBakshev) July 7, 2025