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Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт

Хуситы нанесли удары по Израилю

12:52 176

Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетных ударов по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и электростанции в Ашкелоне.

Кроме того, представитель хуситов заявил, что были нанесены удары по израильским портам в Ашдоде и Хайфе.

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