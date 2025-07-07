Хуситы нанесли удары по Израилю

Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетных ударов по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и электростанции в Ашкелоне.

Кроме того, представитель хуситов заявил, что были нанесены удары по израильским портам в Ашдоде и Хайфе.