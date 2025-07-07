Хуситы нанесли удары по Израилю

Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетных ударов по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и электростанции в Ашкелоне.
Кроме того, представитель хуситов заявил, что были нанесены удары по израильским портам в Ашдоде и Хайфе.
Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетных ударов по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и электростанции в Ашкелоне.
Кроме того, представитель хуситов заявил, что были нанесены удары по израильским портам в Ашдоде и Хайфе.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.