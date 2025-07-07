Алиманов поплатился за призывы против Азербайджана

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу блогера Имамеддина Алиманова, проживающего за рубежом и обвиняемого в открытых призывах против государства.

Как сообщает haqqin.az, в ходе заседания под председательством судьи Гусейна Гусейнли выяснилось, что Имамеддин Алиманов в Азербайджан не приезжал, несмотря на то, что ему направлено официальное уведомление со стороны Генеральной прокуратуры.

Суд постановил провести заседание в закрытом режиме. Судебное заседание назначено на 18 июля.

Имамеддин Алиманов обвиняется по статье 12.1 281.2 (неоднократные открытые призывы против государства) Уголовного кодекса Азербайджана. Поскольку Имамеддин Алиманов скрывался от следствия за пределами Азербайджанской Республики, решением Бинагадинского районного суда от 27 мая 2021 года он был объявлен в розыск, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.