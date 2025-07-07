Новшество в экономической науке: журнал UNEC в SCOPUS

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) добился еще одного важного успеха в сфере научной деятельности. Одно из научных изданий UNEC журнал Journal of Economic Sciences: Theory and Practice проиндексировано в престижной научной базе данных SCOPUS.

Это второй научный журнал UNEC, включенный в SCOPUS за последний год. В этом отношении UNEC внедрил новшество в Азербайджане. Так, журнал Journal of Economic Sciences: Theory and Practice в сфере экономики является первым журналом Азербайджана, проиндексированным в SCOPUS.

Индексация журнала в базе данных SCOPUS является не только наглядным примером мирового признания и принятия научных статей, увеличения числа цитирований, но и международным признанием более активного участия исследователей UNEC в мировой научной базе данных и соответствия качества их исследований научным стандартам. В то же время это достижение в конечном итоге даст серьезный импульс росту репутации UNEC как исследовательского университета в мировом научном пространстве.