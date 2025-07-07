Трамп и Зеленский обсудили смену посла Украины в США

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский 4 июля обсудили по телефону смену украинского посла в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«Среди потенциальных кандидатов на пост представителя Киева в Вашингтоне названы премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко», - сообщил собеседник агентства.

По его данным, Зеленский поручил украинскому министерству иностранных дел обсудить назначение нового посла с американской стороной.

Bloomberg не называет причин такого шага, но указывает, что смена нынешнего посла Украины в США Оксаны Маркаровой «происходит в щекотливый для американо-украинских отношений момент», так как администрация Трампа внезапно прекратила поставки оружия на прошлой неделе. Агентство также указывает, что Трамп не смог сыграть роль посредника между Москвой и Киевом.