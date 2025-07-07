Кредиты в Азербайджане стали дороже

По данным Центрального банка Азербайджана, на 1 июня 2025 года средняя процентная ставка по новым кредитам в национальной валюте составила 18,90%. Это на 3,79 процентных пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также зафиксирован рост ставок по кредитам, выданным в иностранной валюте. Средняя ставка по таким займам на отчетную дату достигла 6,59%, увеличившись на 0,84 процентных пункта в годовом выражении.

Согласно отчету Центробанка, общий объем кредитного портфеля банков страны на 1 июня текущего года составил 28 млрд 386,5 млн манатов. Из них 15 млрд 100 млн манатов приходится на бизнес-кредиты, 8 млрд 881,9 млн — на потребительские, 4 млрд 404,6 млн — на ипотечные займы.