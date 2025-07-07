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Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт
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Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт

Новое заявление Кремля об отношениях с Азербайджаном

новость дополнена
13:48 4259

Москва убеждена, что Россия и Азербайджан должны оставаться партнерами и союзниками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему являемся сторонниками, — сказал Песков во время пресс-колла. — И считаем, что логика говорит только об одном: что Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами».

По его словам, которые приводят российские СМИ, проблемы, возникающие между Москвой и Баку, должны регулироваться конструктивным образом, и что две страны «объединяет общая история, общее настоящее и общее будущее». 

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и «отстаивают интересы задержанных россиян». Кроме того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и генпрокурор Игорь Краснов находятся в контакте с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым.

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