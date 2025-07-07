Лавров назвал требования Москвы

«Демилитаризация» и «денацификация» Украины, отзыв исков против РФ, отмена антироссийских санкций и возврат активов должны быть прописаны в мирном соглашении. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

«На повестке дня задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе. Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании», - сказал он.