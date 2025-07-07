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Лавров назвал требования Москвы

13:57 1717

«Демилитаризация» и «денацификация» Украины, отзыв исков против РФ, отмена антироссийских санкций и возврат активов должны быть прописаны в мирном соглашении. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

«На повестке дня задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе. Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании», - сказал он.

Лавров утверждает, что речь должна идти о прочном мире, а не о перемирии: «Нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели бы взять для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и укрепления военного потенциала».

По его словам, прежде всего, необходимо ликвидировать «угрозы безопасности» России в связи с расширением НАТО и втягиванием в этот военный блок Украины. Лавров заявил, что «необходимо международно-правовое признание» аннексированных Россией территорий Украины.

Глава российского дипведомства считает, что Украине следует вернуться «к истокам своей государственности и следовать духу и букве документов, которые создали ее правовую основу».

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