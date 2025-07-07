ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международной финансовой организации

ТуранБанк, один из ведущих банков Азербайджана, активно поддерживающий развитие реального сектора экономики, благодаря своей высокой результативности и надежной репутации продолжает привлекать финансирование от крупных международных финансовых институтов.

Банк подписал новое кредитное соглашение в национальной валюте с престижным международным фондом BlueOrchard Microfinance Fund (BOMF), управляемым ведущим швейцарским менеджером по инвестициям с социальным воздействием - BlueOrchard Finance Ltd.

В соответствии с условиями соглашения BOMF предоставит ТуранБанк синтетический кредит в азербайджанских манатах, эквивалентный 10 миллионам долларов США, сроком на три года. Средства от данного финансирования будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса по всей стране, с особым акцентом на развитие регионов. Путем расширения доступа предпринимателей к ресурсам в национальной валюте этот кредит будет способствовать более широкой финансовой инклюзии, устойчивому экономическому росту и содействовать инклюзивному развитию экономики страны.

Нормундс Мизис, директор по кредитам в BlueOrchard, отметил:

«Мы рады продолжить расширение нашего партнерства с ТуранБанк. ТуранБанк является ведущим банком в сфере финансирования малого и среднего бизнеса, и мы рады совместно способствовать экономическому развитию Азербайджана».

Орхан Гараев, председатель Правления ТуранБанк, отметил:

«Поддержка реального сектора экономики и развитие предпринимательской экосистемы - одни из приоритетов нашей долгосрочной стратегии. Это соглашение свидетельствует о прочных и развивающихся партнерских отношениях ТуранБанк с международными финансовыми институтами, а также о нашей приверженности устойчивой поддержке бизнеса в регионах. Сотрудничество с такими инвестиционными организациями, как BlueOrchard, является ярким отражением растущего доверия к банку и его репутации на международной финансовой арене».

Стоит отметить, что ТуранБанк за 33 года своей непрерывной деятельности и с растущей сетью из 22 пунктов продаж благодаря качеству и широте предоставляемых услуг занял прочное и авторитетное место в финансовом секторе Азербайджана. В рамках своей стратегической направленности банк активно привлекает международные кредитные линии для поддержки микро-, малых и средних предприятий, играя важную роль в устойчивом развитии ненефтяной экономики страны.

ТуранБанк успешно сотрудничает с ведущими международными финансовыми институтами, включая Азиатский банк развития (ADB), Международную финансовую корпорацию (IFC), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), EMF Microfinance Fund (EMF), Черноморский банк торговли и развития (BSTDB), Исламскую корпорацию по развитию частного сектора (ICD), Инвестиционный фонд Incofin (INCOFIN), Банк торговли и развития ECO (ECO TDB) и другие, демонстрируя свою неизменную приверженность поддержке предпринимательства и регионального экономического роста.