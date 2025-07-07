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Израильский «Теневой Генштаб» помог сдержать Иран

14:16 889

13 июня, с началом атаки Израиля на Иран, впервые в истории был задействован «Теневой Генеральный штаб» Армии обороны Израиля, сообщает газета «Едиот ахронот».

«Теневой Генеральный штаб» — это старшая группа реагирования на чрезвычайные ситуации, созданная для обеспечения непрерывности операций в случае нанесения значительного ущерба военному руководству и «полной потери командования».

Отмечается, что в специально охраняемом комплексе, вдали от командования Генштаба, находились заместитель начальника Генштаба генерал-майор Тамир Ядай, генералы в отставке и другие бригадные генералы. Все они были заранее подготовлены и ознакомлены с оперативными планами.

Эта подготовка была проведена, в частности, из-за опасений, что Иран может попытаться нанести ущерб израильским военным лидерам после ликвидации высокопоставленных иранских военных в рамках израильского наступления. Позже Иран попытался запустить высокоточные ракеты и беспилотники по военной базе «Кирья» в Тель-Авиве.

По мнению сотрудников служб безопасности, эти меры помогли сдержать Тегеран и значительно снизили эффективность ответного удара Ирана.

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