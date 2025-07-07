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Русские заявили о захвате села в Днепропетровской области

новость дополнена
14:17 720

Российские военные взяли под контроль село Дачное Днепропетровской области Украины, утверждают в Минобороны РФ в понедельник.

«В результате активных и решительных действий... освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области», - говорится в сообщении ведомства.

Украина этого не подтверждала. На карте Deep State село все еще находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Также Минобороны РФ заявляет о захвате села Бессаловка в Сумской области, которое находится у границы Курской области в районе Теткино. В Украине потери села не подтверждали.

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