Российские военные взяли под контроль село Дачное Днепропетровской области Украины, утверждают в Минобороны РФ в понедельник.

«В результате активных и решительных действий... освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области», - говорится в сообщении ведомства.

Украина этого не подтверждала. На карте Deep State село все еще находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Также Минобороны РФ заявляет о захвате села Бессаловка в Сумской области, которое находится у границы Курской области в районе Теткино. В Украине потери села не подтверждали.