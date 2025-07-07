Саакашвили не помилуют

Предложение президента Грузии Михаила Кавелашвили о помиловании лидеров оппозиции в обмен на их участие в местных выборах не касается экс-главы государства Михаила Саакашвили. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, главная причина такого исключения – украинское гражданство Михаила Саакашвили. По словам Папуашвили, с учетом этого участие Саакашвили в выборах незаконно и даже высказывания экс-президента на политические темы считается «иностранным вмешательством».

«Нет, конечно же, это предложение не действует в отношении граждан Украины. Предложение касается нескольких политиков, сознательно нарушивших Конституцию Грузии, законодательство», — сказал Папуашвили.

4 июля Кавелашвили заявил, что готов рассмотреть вопрос о помиловании политиков, осужденных за отказ сотрудничать с парламентской комиссией, если они официально обратятся с ходатайством и подтвердят готовность участвовать в выборах.

12 марта 2025 года суд признал Саакашвили виновным в растрате более $3,2 млн государственных средств и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы. Дела, связанные с разгоном митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и разгромом офиса грузинской телекомпании «Имеди», продолжают рассматривать. В мае 2022 года, вследствие ухудшения состояния здоровья после длительной голодовки, Саакашвили госпитализировали из тюрьмы в частную тбилисскую клинику «Вивамед», где он находится до настоящего времени.