Экс-глава ЦРУ лгал Конгрессу?

Бреннан возглавлял ЦРУ при 44-м президенте Бараке Обаме, в 2013–2017 годах. На прошлой неделе действующее руководство разведуправления сообщило, что выявило нарушения в докладе о вмешательстве России в выборы главы государства в 2016 году.

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан может стать фигурантом дела о лжесвидетельствовании, сообщает Breitbart News. Это связано с его показаниями перед Конгрессом по поводу предполагаемого вмешательства России в выборы США в 2016 году.

Там сочли необоснованными суждения, что президент России Владимир Путин хотел помочь кандидату Дональду Трампу. По утверждению нынешнего главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, Бреннан, Обама, а также на тот момент директора ФБР и нацразведки Джеймс Коми и Джеймс Клэппер решили «подставить Трампа».

Республиканцы и союзники Трампа долгие годы заявляли, что доклад, вышедший при руководстве Бреннана, был неточным, поскольку его выводы были частично основаны на досье Кристофера Стила, экс-сотрудника службы внешней разведки Великобритании MI6, напоминает Breitbart. В нем, в частности, утверждалось, что у российских властей есть компромат на Трампа, с помощью которого Кремль может давить политика. Впоследствии Федеральная избирательная комиссия США начислила штраф нацкомитету Демпартии и избирательному штабу экс-кандидата и соперницы Трампа Хиллари Клинтон за нарушения, касающиеся финансирования подготовки досье.

Как пишет Breitbart со ссылкой на новый отчет ЦРУ, досье Стила в доклад от 2016 года включил именно Бреннан, несмотря на возражения сотрудников разведки. Эти сведения «ошеломили» конгрессменов, так как во время дачи показаний на слушаниях в конгрессе Бреннан заявлял обратное.

По словам источника издания, экс-глава ЦРУ осознавал, что документ призван помешать Трампу стать президентом, но «все равно имел наглость лгать Конгрессу с невозмутимым лицом».

Кроме того, Бреннан ранее отрицал, что досье Стила оказало влияние на его работу в ЦРУ. В 2017 году он утверждал, что не придавал значения этому документу и не читал его.