В Берлине нашли тело азербайджанца

Сафаров, студент первого курса, приехал в Германию 6 месяцев назад для учебы и работал ассистентом стоматолога. 5 июля он не вышел на работу, и когда люди, отправленные по его адресу, не смогли попасть в квартиру через дверь, они проникли в нее через окно. На месте было найдено тело Сафарова, на котором не было признаков насилия. Одна из рассматриваемых версий — пищевое отравление.

Правоохранительные органы уже занимаются расследованием инцидента и организацией транспортировки тела в Азербайджан.