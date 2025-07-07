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В Берлине нашли тело азербайджанца

15:01 811

В Германии скончался студент из Азербайджана, сообщает АПА.

Тело Кянана Джамала оглу Сафарова было найдено 5 июля в его квартире в Мюнхене.

Сафаров, студент первого курса, приехал в Германию 6 месяцев назад для учебы и работал ассистентом стоматолога. 5 июля он не вышел на работу, и когда люди, отправленные по его адресу, не смогли попасть в квартиру через дверь, они проникли в нее через окно. На месте было найдено тело Сафарова, на котором не было признаков насилия. Одна из рассматриваемых версий — пищевое отравление.

Правоохранительные органы уже занимаются расследованием инцидента и организацией транспортировки тела в Азербайджан.

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