Акции Tesla обвалились после заявления Маска

На минимуме снижение достигало 7,6%. Как пишет Reuters, котировки компании снижаются, так как инвесторы опасаются эскалации вражды между главой компании и президентом США Дональдом Трампом.

Акции Tesla на премаркете падают на 6,42%, до $295,12, свидетельствуют данные биржи NASDAQ на 13:46 по бакинскому времени.

4 июля Дональд Трамп подписал «большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill, BBB), который предусматривает налоговые послабления и выделение дополнительных средств на борьбу с нелегальной миграцией. Из-за этого документа в начале лета Трамп поссорился с американским предпринимателем Илоном Маском, одним из главных спонсоров его предвыборной кампании. На следующий день, 5 июля, Маск в соцсети X заявил, что создал новую политическую партию под названием «Америка». Бизнесмен сослался на результаты опроса, который он запустил на своей странице в День независимости США, 4 июля. В нем 65,4% голосовавших высказались за создание партии, 34,6% — против. По мнению Маска, налоговый законопроект Трампа обанкротит Америку.

Как пишет Reuters, первые признаки недовольства инвесторов заявлением Маска появились позже в тот же день. Генеральный директор Azoria Джеймс Фишбэк попросил совет директоров Tesla прояснить политические амбиции Илона Маска и заявил, что создание новой партии подрывает уверенность акционеров в том, что Маск будет больше уделять внимания компании после ухода с государственной службы в мае.

Технический аналитик Дэн Айвс из Wedbush заявил, что Маск был «самым большим активом» Tesla и его решение глубже погрузиться в политику окажет давление на акции компании.