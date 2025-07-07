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Прокурор недоволен приговором бывшим таможенникам

Инара Рафикгызы
15:02 589

Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор, вынесенный бывшим сотрудникам Государственного таможенного комитета Азербайджана по делу о контрабанде.

Как сообщает haqqin.az, речь идет о деле Парвина Дурсуналиева, Мансура Мехтиева и их знакомого Али Ибрагимова. Следствие установило, что 8 июля прошлого года они незаконно ввезли из Дубая в Азербайджан 5 золотых слитков 999,9 пробы общим весом около 1,4 кг. Стоимость слитков составила 190 400 манатов.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айтен Алиевой все трое были признаны виновными. Суд приговорил каждого из них к пяти годам лишения свободы. В соответствии со статьей 70 Уголовного кодекса Азербайджана наказание было заменено на условное с двухлетним испытательным сроком.

Прокурор подал апелляцию на этот приговор. В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили haqqin.az данную информацию.

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