Скандал в парламенте Армении

На внеочередном заседании Национального собрания Армении 7 июля произошла словесная перепалка между вице-спикером парламента Рубеном Рубиняном и депутатом от оппозиционной фракции «Армения» Артуром Саркисяном, пишут армянские СМИ.

Инцидент произошел во время обсуждения ходатайства генерального прокурора Анны Вардапетян о возбуждении уголовного преследования в отношении Саркисяна. На фоне обсуждения депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Ваагн Алексанян упомянул попытку организации теракта и захвата власти. Это вызвало резкую реакцию со стороны Саркисяна, который начал критиковать выступающего прямо с места.

В ответ вице-спикер Рубинян потребовал от оппозиционера прекратить выкрики. «Эй ты там, замолчи! Здесь вопросы задаем мы. Говорю тебе — замолчи. Ваагну Алексаняну дано слово, и он выступает. Сядь на место, эй ты, успокойся!» — заявил Рубинян, обращаясь к Саркисяну.

Депутат от фракции «Армения» ответил, что Рубинян не вправе указывать ему, как себя вести в зале заседаний.

Вице-спикер в ответ объявил Саркисяну официальное предупреждение.