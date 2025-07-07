USD 1.7000
EUR 2.0001
RUB 2.1587
Подписаться на уведомления
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт
Новость дня
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт

Скандал в парламенте Армении

15:15 470

На внеочередном заседании Национального собрания Армении 7 июля произошла словесная перепалка между вице-спикером парламента Рубеном Рубиняном и депутатом от оппозиционной фракции «Армения» Артуром Саркисяном, пишут армянские СМИ.

Инцидент произошел во время обсуждения ходатайства генерального прокурора Анны Вардапетян о возбуждении уголовного преследования в отношении Саркисяна. На фоне обсуждения депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Ваагн Алексанян упомянул попытку организации теракта и захвата власти. Это вызвало резкую реакцию со стороны Саркисяна, который начал критиковать выступающего прямо с места.

В ответ вице-спикер Рубинян потребовал от оппозиционера прекратить выкрики. «Эй ты там, замолчи! Здесь вопросы задаем мы. Говорю тебе — замолчи. Ваагну Алексаняну дано слово, и он выступает. Сядь на место, эй ты, успокойся!» — заявил Рубинян, обращаясь к Саркисяну.

Депутат от фракции «Армения» ответил, что Рубинян не вправе указывать ему, как себя вести в зале заседаний.

Вице-спикер в ответ объявил Саркисяну официальное предупреждение.

Трамп пригрозил поддерживающим БРИКС странам. Реакция Кремля
Трамп пригрозил поддерживающим БРИКС странам. Реакция Кремля обновлено 14:03
14:03 5605
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международной финансовой организации
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международной финансовой организации
14:05 616
По шаблону Путина
По шаблону Путина наш комментарий
12:24 3393
Кредиты в Азербайджане стали дороже
Кредиты в Азербайджане стали дороже
13:40 2103
И бизнес-джет не спасет. Если тебя преследует Система
И бизнес-джет не спасет. Если тебя преследует Система что там у соседей; все еще актуально
02:44 8454
Алиманов поплатился за призывы против Азербайджана
Алиманов поплатился за призывы против Азербайджана
12:56 4116
Хозяин своего слова. Как дал, так и заберет
Хозяин своего слова. Как дал, так и заберет горячая тема; все еще актуально
6 июля 2025, 23:58 8623
Хаос в российских аэропортах
Хаос в российских аэропортах
11:53 3668
Украинский беспилотник атаковал российский нефтезавод
Украинский беспилотник атаковал российский нефтезавод видео; обновлено 11:50
11:50 5746
«За военный переворот в Армении»: Пашинян обвиняет католикоса
«За военный переворот в Армении»: Пашинян обвиняет католикоса
11:41 2653
Россия ударила по Харькову, Киеву и Одессе: один погиб, около 30 раненых
Россия ударила по Харькову, Киеву и Одессе: один погиб, около 30 раненых обновлено 10:43
10:43 2577

ЭТО ВАЖНО

Трамп пригрозил поддерживающим БРИКС странам. Реакция Кремля
Трамп пригрозил поддерживающим БРИКС странам. Реакция Кремля обновлено 14:03
14:03 5605
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международной финансовой организации
ТуранБанк привлек кредит в национальной валюте от международной финансовой организации
14:05 616
По шаблону Путина
По шаблону Путина наш комментарий
12:24 3393
Кредиты в Азербайджане стали дороже
Кредиты в Азербайджане стали дороже
13:40 2103
И бизнес-джет не спасет. Если тебя преследует Система
И бизнес-джет не спасет. Если тебя преследует Система что там у соседей; все еще актуально
02:44 8454
Алиманов поплатился за призывы против Азербайджана
Алиманов поплатился за призывы против Азербайджана
12:56 4116
Хозяин своего слова. Как дал, так и заберет
Хозяин своего слова. Как дал, так и заберет горячая тема; все еще актуально
6 июля 2025, 23:58 8623
Хаос в российских аэропортах
Хаос в российских аэропортах
11:53 3668
Украинский беспилотник атаковал российский нефтезавод
Украинский беспилотник атаковал российский нефтезавод видео; обновлено 11:50
11:50 5746
«За военный переворот в Армении»: Пашинян обвиняет католикоса
«За военный переворот в Армении»: Пашинян обвиняет католикоса
11:41 2653
Россия ударила по Харькову, Киеву и Одессе: один погиб, около 30 раненых
Россия ударила по Харькову, Киеву и Одессе: один погиб, около 30 раненых обновлено 10:43
10:43 2577
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться