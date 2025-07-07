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Эрдоган подал иск против Озгюра Озеля

15:28 1500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на председателя Республиканской народной партии (CHP) Озгюра Озеля, потребовав взыскать с него компенсацию в размере 500 тысяч турецких лир. Об этом 7 июля сообщили турецкие СМИ.

Поводом для подачи иска стали высказывания Озеля, сделанные 5 июля на пресс-конференции по итогам заседания Центрального исполнительного совета партии. В своем выступлении политик резко раскритиковал аресты мэров от РНП.

Адвокат Эрдогана Хусейн Айдын сообщил, что иск подан в Гражданский суд первой инстанции Анкары с требованием компенсации за моральный ущерб. В заявлении адвоката говорится, что «в Гражданский суд первой инстанции Анкары подан иск на 500 тысяч турецких лир в качестве компенсации морального вреда в связи с необоснованными обвинениями, оскорбительными заявлениями и угрозами в адрес президента (Турции), высказанными председателем РНП Озгюром Озелем в его пресс-релизе после заседания Центрального исполнительного совета 5 июля 2025 года. Кроме того, в Главную прокуратуру Анкары подана уголовная жалоба по обвинению в оскорблении президента и угрозах в соответствии со статьей 310/2 Уголовного кодекса Турции».

Накануне турецкие СМИ сообщали, что в Турции начато расследование в отношении председателя Республиканской народной партии Озгюра Озеля, который обвиняется в оскорблении и угрозах в адрес президента Турции. Расследование проводит Главная прокуратура Анкары. Прокуратура приняла меры после слов Озеля, сказанных на пресс-конференции после заседания Центрального исполнительного комитета РНП 5 июля.

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