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Иран поразил пять военных баз Израиля

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Иран с 13 по 24 июня успешно ударил по 5 военным базам и 40 объектам инфраструктуры в Израиле. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на анализ спутниковых данных, проведенный в университете штата Орегон.

«Снимки подтвердили попадания по более чем сорока объектам израильской инфраструктуры, а также по пяти крупным военным базам в северных, южных и центральных регионах страны», — говорится в материале.

В список пораженных целей вошли порт и нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, аэропорт Бен-Гурион, Институт науки и технологий Вейцмана, университет Бен-Гуриона, штаб-квартира оборонной фирмы Rafael, Израильский центр ядерных исследований в Тель-Авиве, а также промышленные объекты в городе Кирьят-Гат.

Военные объекты, подвергшиеся атакам, включали израильский эквивалент Пентагона Кирьят, здания Министерства обороны Израиля, штаб-квартиру разведки «Моссад», авиабазы Увда и Неватим, где размещены истребители F-16 и F-35.

Масштабы нанесенного ущерба этим и другим объектам неизвестны.

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