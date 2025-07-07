В США раскрыли неожиданные результаты расследования по делу Эпштейна

Также власти США опубликовали видеозаписи с камеры наблюдения, расположенной в коридоре перед камерой Эпштейна. Эти записи показывают, что перед смертью финансиста никто не заходил к нему в камеру. Видеозаписи подтверждают вывод судмедэксперта о том, что Эпштейн покончил с собой.

Министерство юстиции США и ФБР не обнаружили доказательств того, что финансист Джеффри Эпштейн вел «список клиентов», шантажировал влиятельных лиц или был убит, сообщает Axios со ссылкой на служебную записку, подготовленную ведомствами.

Как отмечает Axios, администрация президента США Дональда Трампа впервые официально опровергла популярные теории заговора, связанные с делом Эпштейна и его смертью.

Эти теории, активно распространявшиеся среди сторонников движения MAGA, были также поддержаны рядом известных фигур, таких как глава ФБР Кэш Патель и его заместитель Дэн Бонгино.

Ранее Трамп обещал рассекретить данные о клиентах Эпштейна, но, как отмечает пресса, в опубликованных материалах не было новых сенсационных данных по делу.

В то же время в служебной записке Минюста и ФБР говорится, что «дальнейшее раскрытие» информации по делу Эпштейна «нецелесообразно и не оправдано».

Эпштейну грозило до 45 лет тюрьмы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, но бизнесмен не признавал своей вины. Он был арестован 7 июля 2019 года, а спустя месяц, 10 августа, покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке.

Бывшую подругу Эпштейна, Гилейн Максвелл, приговорили к 20 годам тюрьмы за склонение девочек к сексу с ним.