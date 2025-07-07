Новая смертоносная подводная лодка США

2 июля на судостроительном предприятии Newport News Shipbuilding в Ньюпорт-Ньюс был спущен на воду многоцелевой атомный подводный корабль SSN 800 Arkansas, сообщает корпорация HII.

Субмарины типа Virginia - это четвертое поколение подводных лодок, отличающееся повышенной скрытностью и сложностью в обнаружении. Они предназначены для борьбы с подводными лодками и прибрежных операций. Оборудование включает торпеды, крылатые ракеты Tomahawk, а также средства для специальных операций, такие как подводные аппараты и шлюзовые камеры.

Субмарина была заказана в апреле 2014 года, а церемония закладки состоялась в ноябре 2022 года. Всего США планируют построить более 60 субмарин этого типа.