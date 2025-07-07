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По следам Греты Тунберг: новая миссия в Газу

16:02 760

Международная инициатива «Флотилия свободы» объявила о запуске новой гуманитарной миссии в сектор Газа. По сообщению организаторов, судно под названием «Гандала» отправится из итальянского города Сиракузы 13 июля.

Миссия следует за инцидентом с задержанием судна «Мадлен», на борту которого находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг. Оно было перехвачено израильскими силами во время попытки доставить помощь жителям палестинского анклава.

«Судно доставит жизненно необходимую гуманитарную помощь и послание солидарности от людей со всего мира, которые не могут оставаться в стороне, пока Газа переживает голод, бомбардировки и разрушения», — говорится в заявлении на официальной странице «Флотилии свободы» в Instagram.

Состав участников новой миссии пока не разглашается, однако, как отмечают организаторы, на борту будут находиться врачи-добровольцы, правозащитники, юристы, журналисты и гражданские активисты из разных стран.

Организация призывает мировое сообщество обратить внимание на гуманитарную катастрофу в Газе и поддержать усилия по оказанию помощи гражданскому населению.

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