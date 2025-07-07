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Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт
Новость дня
Путин отправляет делегацию в Баку: Россия хочет урегулировать конфликт

Глава МЧС России прилетел в Баку

фото; обновлено 17:03
17:03 4075

Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Баку для участия в заседании Международной организации гражданской обороны (МОГО), сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (МОГО) прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Ключевой вопрос повестки - выборы генерального секретаря этой организации, которая объединяет на своей площадке чрезвычайные службы более 60 государств и оказывает гуманитарную помощь по всему миру», - сказали в МЧС.

*** 16:09

Близкий к спецслужбам России телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что «самолет Специального летного отряда России, вылетевший сегодня из московского аэропорта Внуково, готовится к посадке в Международном аэропорту Гейдар Алиев».

Телеграм-канал утверждает, что на борту правительственного суперджета находится министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков, который должен провести неформальные переговоры с азербайджанской стороной по вопросу урегулирования двусторонних отношений.

Ранее «ВЧК-ОГПУ» рассказывал, что «в Москве подготовили делегацию, которая неофициально отправится в Баку с целью попытаться неформально урегулировать конфликт между двумя странами. «Лично от Путина будет передано послание и может поступить предложение об «обмене» арестованными», - говорилось в сообщении.

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