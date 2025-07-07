Пезешкиан обвинил Израиль в попытке покушения на него

«Да, они пытались, но потерпели неудачу», - сказал Пезешкиан в ответ на соответствующий вопрос в интервью американскому журналисту.

Президент Ирана добавил, что попытка покушения была совершена около полутора недель назад и отметил, что США не были причастны к ней. «Я был на совещании, мы обсуждали дальнейшие шаги, и с помощью разведданных от их шпионов они [Израиль] пытались нанести удар по району, где мы проводили совещание», - заявил он.