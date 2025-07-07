В Израиле предотвращена попытка иранской вербовки

Служба общей безопасности (ШАБАК) и полиция Израиля сообщили о завершении расследования в отношении жителя Тель-Авива, подозреваемого в выполнении заданий для иранских агентов. Среди этих заданий - съемка домов израильских политиков и военных баз.

Подозреваемый, 27-летний мужчина, был задержан 22 июня. Следствие установило, что он в течение нескольких месяцев поддерживал связь с иранским агентом и получал тысячи долларов в криптовалюте за выполнение этих заданий.

При обыске у подозреваемого были изъяты различные цифровые носители и компьютеры, использовавшиеся для связи с иранскими агентами.