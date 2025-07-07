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Эрдоган обсудил разоружение РПК

16:46 429

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с делегацией Партии народного равенства и демократии (DEM), сообщает телеканал NTV.

Главной темой переговоров стало разоружение Рабочей партии Курдистана (РПК), рассматриваемое как важный этап в рамках инициативы «Турция без терроризма».

Это уже вторая встреча главы турецкого государства с представителями партии DEM. Ранее руководство этой политической силы участвовало в диалоге с лидером РПК Абдуллой Оджаланом, отбывающим пожизненное заключение на острове Имралы.

Некоторое время назад Оджалан, признанный Анкарой главой террористической организации, призвал сторонников прекратить вооруженную борьбу. Он находится в заключении уже 26 лет: в 1999 году его задержали в Кении в результате операции Национальной разведывательной организации Турции и доставили в страну. Изначально Оджалан был приговорен к смертной казни, но позднее наказание заменили на пожизненное лишение свободы.

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